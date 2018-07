Gaza (AFP) Der bewaffnete Arm der islamistischen Hamas hat ausländische Fluggesellschaften vor der Nutzung des israelischen Flughafens in Tel Aviv gewarnt. Die internationalen Airlines sollten ab Donnerstag um 06.00 Uhr (Ortszeit, 05.00 Uhr MESZ) nicht mehr in Tel Aviv landen, erklärte der Sprecher der Essedin-al-Kassam-Brigaden, Abu Obeida, am Mittwoch in einer Fernsehansprache. Weitere Erläuterungen über mögliche Gefahren machte er nicht, jedoch hatte die Hamas bereits Raketen auf den Flughafen abgeschossen.

