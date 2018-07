Warendorf (dpa) - Einen Tag vor der Abreise zur Weltmeisterschaft sind die deutschen Dressurreiter geschockt. Das Team muss bei der Gold-Mission in der Normandie ohne Totilas auskommen. Das zuletzt erfolgreichste Pferd hat sich erneut verletzt.

"Das ist ganz bitter", sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu. Sie muss ihre Equipe kurzfristig umstellen. Für Matthias Rath und Totilas rücken Fabienne Lütkemeier mit D'Agostino ins Quartett.

"Er war sehr enttäuscht", berichtete die deutsche Trainerin über die Reaktion von Rath. Für den Reiter aus Kronberg ist es tatsächlich ein weiterer schwerer Schlag und eine Fortsetzung der Pechsträhne. Vor zwei Jahren verpasste Rath die Olympischen Spiele in London, weil er selber erkrankt war. Die EM im Vorjahr fand ohne Rath und Totilas statt, weil der Hengst verletzt war.

"Für ihn ist das besonders bitter", sagte Theodorescu. Aber auch für das gesamte Team ist der Ausfall ein schwerer Schlag. Bei seinem eindrucksvollen Comeback nach zweijähriger Wettkampfpause hatte das Duo bei acht Starts acht Siege gefeiert, unter anderem beim CHIO in Aachen. Und spätestens mit den Erfolgen dort im Grand Prix und im Grand Prix Special hatte sich das Paar in der Weltspitze zurückgemeldet. Mit Totilas in der beim CHIO gezeigten Form schien das wieder erstarkte deutsche Team bei der WM unschlagbar.

"Wie müssen das Beste daraus machen", sagte die Trainerin. Auch mit Lütkemeier ist das deutsche Team Favorit. Die 24-Jährige aus Paderborn gehörte vor einem Jahr zum Quartett, das in Dänemark bei der Europameisterschaft Gold gewann.

"Wir haben nach wie vor eine starke Mannschaft", kommentierte Klaus Roeser, der Equipechef des Dressurteams: "Aber vorher war sie noch stärker." Roeser sagte weiter: "Das ist sehr unschön für alle Beteiligten. Gestern war es noch himmelhochjauchzend, jetzt zu Tode betrübt." Die Stimmung im ganzen Team sei gedrückt.

"Das ist natürlich keine gute Nachricht", sagte FN-Sportchef Dennis Peiler, der bei einer Sitzung in Caen von dem Ausfall erfuhr. "Wenn so ein starkes Paar ausfällt, dann ist das für jedes Team der Welt ein Schwächung." Das Quartett, das am Montag den ersten Wettkampftag hat, besitze aber genug Substanz, um zu siegen. Zum Team gehören neben der nachgerückten Lütkemeier auch Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damon Hill, Kristina Sprehe (Dinklage) mit Desperados und Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose.

"Kurz vor der Abreise der Mannschaft nach Frankreich trat sich Totilas gegen ein bestehendes Überbein, was schmerzhafte Reaktionen zur Folge hatte", hieß es in einer Mitteilung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) zu der Verletzung. "So etwas kann schnell passieren", erklärte Theodorescu. "Wir haben mit Matthias, der Familie und der Tierärztin des Teams beraten. Zum Wohle des Pferdes haben wir entschieden, dass es keinen Sinn hat."

Mitteilung FN