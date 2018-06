Essen (dpa) - Der Untreue-Prozess gegen den früheren Chef des Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor, Thomas Middelhoff, wird mit der Vernehmung des ehemaligen Vorstands der BayernLB, Gerhard Gribkowsky, fortgesetzt.

Im Mittelpunkt dürfte dabei ein gemeinsames Abendessen von Middelhoff und dem wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilten Gribkowsky im September 2007 in Berlin stehen. Middelhoff hatte die Flugkosten für den Charterjet nach Berlin laut Anklage in voller Höhe durch Arcandor zahlen lassen. Doch geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Middelhoff vor allem wegen eines privaten Aufsichtsratsmandats in der Stadt war.

Die Staatsanwaltschaft wirft Middelhoff im Essener Prozess vor, den inzwischen pleitegegangenen Handelskonzern insgesamt mit betriebsfremden Kosten in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro belastet zu haben. Hauptsächlich geht es um Flüge mit Charterflugzeugen und Hubschraubern, die von Arcandor bezahlt wurden, nach Auffassung der Anklagebehörde aber ganz oder teilweise privat veranlasst waren. Middelhoff weist die Vorwürfe entschieden zurück.