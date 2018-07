Berlin (dpa) - Patrick Hausding und Sascha Klein sind in Europa weiter eine Wassersprung-Klasse für sich. Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Berlin gewann das Weltmeister-Duo wieder die Goldmedaille im Synchronspringen vom Turm. Für den Berliner Hausding und den Dresdner Klein war es der siebte EM-Titel in Serie. Wiederholt erhielten Hausding/Klein die Idealnote 10 für Synchronität. Silber ging hinter den souveränen Deutschen an die Weißrussen Wadim Kaptur/Jauheni Karaliou vor dem Duo der Ukraine.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.