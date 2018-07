Berlin (SID) - Wassersprung-Europameisterin Tina Punzel hat bei der Heim-EM in Berlin souverän ihr erstes Einzel-Finale erreicht. Die 19 Jahre alte Dresdnerin, die zum Auftakt in der Team-Disziplin Bronze gewonnen hatte, qualifizierte sich vom Ein-Meter-Brett als Vierte (263,90 Punkte) für den Endkampf am Mittwochnachmittag.

Die Berlinerin Nora Subschinski scheiterte dagegen als 14. (227,70) knapp. Vorkampfbeste war die italienische Top-Favoritin Tania Cagnotto (292,90).