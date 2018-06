Going (SID) - Box-Champion Wladimir Klitschko zieht seine Motivation aus der Angst zu verlieren. Zweieinhalb Wochen vor seinem WM-Kampf in Hamburg gegen den Bulgaren Kubrat Pulew (ab 22.15 Uhr/RTL) sagte der 38-Jährige: "Die Angst zu verlieren treibt mich jeden Tag in den Ring, um wie ein Irrer zu trainieren."

Schwergewichts-Weltmeister Klitschko bereitet sich auf den Kampf gegen den noch ungeschlagenen Pulew (33), den Pflichtherausforderer der IBF, traditionell in Going in Tirol vor. "Alles läuft nach Plan", sagte der jüngere der beiden Klitschko-Brüder, der seinen kommenden Gegner als "starken, sehr selbstbewussten Boxer mit guter Technik" beschrieb: "Er wird besser sein als jemals zuvor. Dieser Kampf ist die Chance seines Lebens."

Große Hoffnungen auf einen spektakulären Schlagabtausch machte Klitschko seinen Fans nicht. "Ich will den Gegner total dominieren. Ich weiß, dass das dem einen oder anderen langweilig vorkommen mag, aber so verstehe ich die Kunst des Boxens", sagte Klitschko, der seinen letzten Kämpfe fast nach Belieben bestimmt hatte.

An dieser Dominanz soll auch seine bevorstehende Vaterschaft nichts ändern. "Die Vorfreude auf das Baby bereichert meinen Alltag, das motiviert mich zusätzlich", sagte Klitschko, der nicht mit einer Babypause plant: "The show must go on. Mit dem Kind wird das Leben nicht stehen bleiben." Klitsckos Verlobte Hayden Penettiere erwartet das erste Kind des Paares Ende des Jahres.