Ankara (AFP) Die Türkei will laut Medienberichten auch nach dem Wechsel an der Regierung- und Staatsspitze mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) über ein Friedensabkommen verhandeln. Geheimdienstchef Hakan Fidan habe sich am Freitag mit dem inhaftierten PKK-Anführer Abdullah Öcalan getroffen, berichtete die Zeitung "Cumhuriyet" am Mittwoch unter Berufung auf Vize-Regierungschef Besir Atalay.

