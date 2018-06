Edgartown (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die Ermordung des US-Journalisten James Foley durch die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) auf das Schärfste verurteilt. Die ganze Welt sei "entsetzt" über das Verbrechen, sagte Obama am Mittwoch in seinem Urlaubsort Edgartown im US-Bundesstaat Massachusetts auf der Insel Martha's Vineyard. Eine Gruppe wie der Islamische Staat habe "keinen Platz im 21. Jahrhundert", fügte Obama hinzu.

