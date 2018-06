New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Hinrichtung des US-Journalisten James Foley durch Dschihadisten des Islamischen Staats (IS) als "abscheuliches Verbrechen" verurteilt. Zugleich sprach Ban nach Angaben seines Sprechers am Mittwoch Foleys Angehörigen, Freunden und Kollegen sein Beileid aus. Das Weiße Haus hatte zuvor die Echtheit des Videos bestätigt, das Foleys Exekution zeigt.

