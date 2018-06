Kabul (AFP) Afghanistan hat am Mittwoch die Ausweisung eines "New York Times"-Reporters wegen eines Artikels über einen drohenden Staatsstreich in Kabul angeordnet. Laut der Generalstaatsanwaltschaft war der Artikel gegen Afghanistans "nationale Interessen und nationale Sicherheit" gerichtet. Deshalb habe der Journalist Matthew Rosenberg das Land binnen 24 Stunden zu verlassen.

