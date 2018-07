Ferguson (AFP) Bei den jüngsten Protesten in der US-Stadt Ferguson im Bundesstaat Missouri hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch 47 Menschen festgenommen. Nach einem zunächst friedlichen Verlauf hätten Demonstranten am frühen Morgen mit Wasser und Urin gefüllte Flaschen auf Beamte geschleudert, teilte die Polizei mit. Die Polizei sei daraufhin eingeschritten, habe aber kein Tränengas eingesetzt. Schüsse seitens der Protestierenden seien diesmal nicht gefallen, es seien aber drei Schusswaffen beschlagnahmt worden.

