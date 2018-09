Los Angeles (AFP) Klamotten, handgeschriebene Song-Texte und jede Menge Trophäen - eine ganze Sammlung an Erinnerungsstücken aus Madonnas Leben kommt im November im kalifornischen Beverly Hills unter den Hammer. Zu den Glanzstücken der Versteigerung zählen ein Kleid sowie der Schmuck, den die heute 56-jährige Popdiva 1984 in ihrem Video zu "Material Girl" getragen hatte, wie das Auktionshaus Julien am Dienstag mitteilte.

