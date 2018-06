Sydney (AFP) Ein 70-jähriger Australier hat den Ärmelkanal zwischen Großbritannien und Frankreich durchschwommen und damit einen Rekord aufgestellt: Er ist der älteste Mensch, der die 34-Kilometer-Strecke bislang bewältigte. "Ich werde nun ein paar Bier trinken - ausschließlich zu medizinischen Zwecken, um schlafen zu können", sagte Cyril Baldock nach seiner Ankunft an der französischen Küste am Mittwoch der Nachrichtenagentur Australian Associated Press. Der Großvater aus der Nähe von Sydney brauchte zwölf Stunden und 45 Minuten, um von Dover zum französischen Cap Gris-Nez zu gelangen.

