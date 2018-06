Berlin (AFP) Die angeschlagene Fluggesellschaft Airberlin hat einen grundlegenden Umbau angekündigt und will binnen drei Jahren wieder "nachhaltig profitabel" werden. Airberlin werde sich auf die Reisemärkte Deutschland, Österreich, Schweiz und Mallorca konzentrieren, die Flotte um zehn Maschinen verkleinern und künftig eng mit Alitalia zusammenarbeiten, kündigte Unternehmenschef Wolfgang Prock-Schauer am Mittwochabend an. Weitere Einzelheiten würden Ende September vorgestellt. Im zweiten Quartal von April bis Juni schrieb die Fluggesellschaft erstmals seit langem wieder schwarze Zahlen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.