Berlin (AFP) Der bundesweit bekannte Umzugsunternehmer Klaus Zapf ist tot. Der Firmengründer und langjährige Geschäftsführer der gleichnamigen Spedition erlag am Mittwoch überraschend im Alter von 62 Jahren einem Herzinfarkt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Zapf hatte seine Firma 1975 als Jurastudent in der alternativen Szene Westberlins gegründet. Heute zählt die Umzugsspedition nach eigenen Angaben rund 600 Mitarbeiter an 14 selbstständigen Standorten, die jährlich etwa 60.000 Kunden betreuen.

