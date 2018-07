Duisburg (dpa) - Angesichts steigender Asylbewerberzahlen in Deutschland werden in Duisburg Flüchtlinge ab nächster Woche auch in Zelten untergebracht. In der Zeltstadt auf einem ehemaligen Sportplatz sollen bis zum Wintereinbruch bis zu 160 Menschen unterkommen.

Das Deutsche Rote Kreuz hat auf dem Aschesportplatz im Stadtteil Duisburg-Walsum 20 Zelte aufgebaut, die beheizbar sind. Darin sollen jeweils bis zu acht Personen schlafen und leben. Hinzu kommen provisorische Sanitäranlagen, Verpflegungs- und Betreuungszelte.

"Wir haben akut so viele Zuweisungen, dass wir mit der Schaffung von Unterkünften nicht mehr nachkommen", sagte Sozialdezernent Reinhold Spaniel am Donnerstag in Duisburg. Im August müssten insgesamt etwa 140 neue Flüchtlinge untergebracht werden, die Zahlen sollen weiter steigen. "Wir sehen momentan keine Alternative zu dieser Notmaßnahme", betonte Spaniel. In maximal acht Wochen will die Stadt andere Lösungen bieten können.

Dieses Jahr erwartet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 170 000 Asylbewerber. Im Juli wurden bei der Behörde 19 431 Asylanträge gestellt, 75,6 Prozent mehr als im Juli 2013 und 38,6 Prozent mehr als im Juni dieses Jahres.

