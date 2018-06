Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 wird trotz der Pokal-Pleite beim Drittligisten Dynamo Dresden bis zum Ende der Transferperiode am 1. September keine Änderungen mehr an seinem Kader vornehmen. "Es wird keine Transferaktivitäten mehr geben", erklärte Manager Horst Heldt.

Trainer Jens Keller zeigte sich dagegen ernüchtert von der erneut aufkommenden Diskussion um seine Zukunft. "Es ist spannend, was jetzt passiert", erklärte er: "Und spannend zu sehen, dass nach so einem Spiel direkt alles umgeworfen wird. Ich habe hier auf Schalke die meisten Punkte in einer Rückrunde geholt."

Inwiefern er das Team für das erste Bundesliga-Spiel am Samstag bei Hannover 96 (15.30 Uhr/Sky) umbauen wird, wollte der Coach nicht verraten. "Wir werden einen Teufel tun, jetzt alles schlechtzureden", sagte Keller, der seine Spieler nach dem Pokal-Aus noch heftig kritisiert hatte: "Aber klar ist auch, dass es nach so einem Spiel Veränderungen geben wird - auch durch die Rückkehr der Nationalspieler."

Die Leistungsträger Klaas-Jan Huntelaar und Kevin-Prince Boateng seien "wieder fit und voll im Training". Unabhängig vom Personal versprach Keller, dass "die Mannschaft in Hannover ein anderes Gesicht zeigen wird".