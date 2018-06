Rom (SID) - Nach dem Abschied von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft will sich Weltmeister Miroslav Klose ganz auf Erfolge mit seinem Klub Lazio Rom konzentrieren. "Wir wollen wieder in die Europa League zurück. Wir müssen unsere Leistungen gegenüber der vergangenen Saison verbessern. Und ich möchte mehr Tore als im vergangenen Jahr schießen. Einige Verletzungen haben mich in der letzten Saison daran gehindert, in bester Form zu sein", betonte Klose.

Lazio Rom hatte die letzte Meisterschaftssaison auf Platz neun abgeschlossen und somit den Einzug in die Europa League verfehlt. Klose lobte den Neuzugang seines Klubs, den serbischen Stürmer Filip Djordjevic: "Ich habe ihm beim Training zugesehen, er ist stark."

"Er kann an meiner Stelle, oder auch mit mir zusammenspielen, doch das wird natürlich der Trainer entscheiden", äußerte der 36-Jährige. Sein Vertrag bei den Römern laufe noch ein Jahr mit Option auf eine weitere einjährige Verlängerung. Danach werde er überlegen, eine Trainerlizenz zu erwerben.

Dem neuen Präsidenten des italienischen Fußball-Verbandes, Carlo Tavecchio, riet der WM-Rekord-Torschütze, den Nationalmannschaftskader zu verjüngen. "Man muss mit jungen Fußballern spielen. In zehn Jahren sind im deutschen Fußball viele junge Talente in den verschiedenen Klubs herausgekommen, viele haben die Möglichkeit in der Bundesliga zu spielen, und die Besten gelangen in die Nationalmannschaft. In jeder Mannschaft braucht man eine Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern", äußerte Klose.