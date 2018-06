München (dpa) - 40 Tage nach dem WM-Finale startet die Fußball-Bundesliga am Freitagabend (20.30 Uhr) in ihre 52. Saison. Der deutsche Meister FC Bayern München empfängt dazu in der ausverkauften Allianz Arena im Eröffnungsspiel den VfL Wolfsburg.

Vor dem Anpfiff wird der deutsche Rekordmeister seine sechs Weltmeister Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, Thomas Müller, Jérome Boateng und Finaltorschütze Mario Götze für ihren Triumph in Brasilien ehren. Die Bayern peilen in dieser Saison den dritten Titelgewinn nacheinander an. Es wäre ihre insgesamt 25. Meisterschaft. Seit 2002 bestreitet der Meister das Bundesliga-Eröffnungsspiel im eigenen Stadion. Bislang hat es noch kein Titelverteidiger verloren.

"Es ist keine ideale Situation für uns, um gegen Wolfsburg zu spielen. Es wird nicht einfach zu Beginn", sagte Trainer Pep Guardiola wegen der WM-Nachwehen und einer prominenten Münchner Verletztenliste. In 207 Länder werden TV-Bilder ausgestrahlt.

"Es ist eine neue Situation, als Weltmeister in eine Saison zu gehen", bekannte Kapitän Philipp Lahm. 71 000 Zuschauer in der ausverkauften Arena und eine stimmungsvolle Flutlicht-Atmosphäre sollen die geschlauchten WM-Helden beflügeln. Der Titelverteidiger möchte mit aller Macht gleich wieder die ersten drei Punkte für die angestrebte 25. Meisterschaft einfahren. "Es ist schön, das erste Spiel zu haben und gleich vorlegen zu können", sagte Lahm. Seit das Eröffnungsspiel 2002 beim Meister stattfindet, hat es noch kein Titelverteidiger verloren - das gilt als gutes Omen in München.

Vor dem Anpfiff wird der FC Bayern seine sechs Weltmeister ehren. Danach werden aber höchstens vier gegen Wolfsburg zur Tat schreiten - der verletzte Schweinsteiger (Patellasehne) und der letztmals wegen einer Roten Karte aus der Vorsaison gesperrte Boateng müssen auf der Tribüne Platz nehmen. Zudem muss der Rekordchampion ohne die verletzten Javi Martínez, Thiago, Rafinha und auch Franck Ribéry auskommen. Der Franzose benötigt laut Guardiola nach Knieproblemen "noch Zeit, um zurückzukommen".

Robert Lewandowski heißt die neue Offensiv-Trumpfkarte der Bayern. Der Pole, der am Donnerstag 26 Jahre alt wurde, konnte in 131 Ligaspielen für Borussia Dortmund 74 Tore erzielen. In der vergangenen Saison war er Torschützenkönig mit 20 Treffern. Die Feinabstimmung mit den neuen Kollegen, gerade den WM-Teilnehmern, fehlt noch.

Guardiola muss improvisieren. Eine Dreierkette in der Abwehr erscheint ihm ohne Martínez UND Boateng zu gewagt gegen Wolfsburg. Die Spielidee aber bleibt. "Wir wollen die Kontrolle über das Spiel haben", sagte Lahm, der im Mittelfeld agieren dürfte: "Dazu braucht man nicht so extrem gute Beine wie andere."

Am Anfang wollen sich die Bayern auch ein wenig durchmogeln. "Aber wenn wir in der Winterpause in einer guten Position sind, glaube ich, werden wir eine gute Saison spielen", meinte Guardiola unabhängig von der noch angestrebten personellen Verstärkung der ausgedünnten Defensivabteilung.

Wenn nicht jetzt, wann dann, heißt das Reisemotto zum Start für Wolfsburg. In 20 Pflichtspielen verließen die VfL-Profis den Rasen in München 19 Mal als Verlierer. Allein im Dezember 2001 gelang im Kampf um Bundesliga-Punkte ein Unentschieden (3:3). Trotz der tristen Bilanz meinte Trainer Dieter Hecking: "Wir müssen uns ja auch nicht kleiner machen, als wir sind. Aber wir brauchen einen richtig guten Tag, um die Bayern in Schwierigkeiten zu bringen."

Die Niedersachsen reisen mit Zugang Nicklas Bendtner an, obwohl der dänische Stürmer noch nicht topfit ist. Er soll aber einen engen Kontakt zu den Kollegen bekommen. Den VfL plagen wie die Bayern Verletzungssorgen. "Da haben wir fast die selben Voraussetzungen", stöhnte Hecking, der auf Diego Benaglio (Infekt), Patrick Ochs (Kreuzbandriss), Ivan Perisic, Christian Träsch (beide Schulter-OP) und Felipe Lopes (Durchblutungsstörung) verzichten muss.

Der Ex-Münchner Ivica Olic bestreitet sein 200. Bundesligaspiel. "Wer sich Gedanken macht, ob die Bayern nicht bei 100 sind oder nur bei 98 oder 99 Prozent, ist schon auf dem Holzweg", mahnte VfL-Manager Klaus Allofs.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Bayern München: Neuer - Højbjerg, Dante, Badstuber, Bernat - Lahm, Alaba - Müller, Götze, Shaqiri - Lewandowski

VfL Wolgsburg: Grün - Jung, Naldo, Knoche, Rodriguez - Guilavogui, Luiz Gustavo, Malanda - Olic (Hunt), Arnold, De Bruyne

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

