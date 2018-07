Madrid (SID) - Die Zukunft von Weltmeister Sami Khedira beim Champions-League-Sieger Real Madrid steht weiter in den Sternen. "Wir werden sehen, was passiert. Er hat nicht danach gefragt, den Klub verlassen zu dürfen. Seine Situation ist anders", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti am Donnerstag mit Blick auf den Status quo von Angel Di Maria. Der argentinische Nationalspieler hat die Königlichen nach Aussage von Ancelotti offiziell um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten.

Der 27-jährige Khedira steht derzeit bei Real auf dem Abstellgleis und wurde bereits mit Bayern München in Verbindung gebracht. Sowohl im Hinspiel des nationalen Supercups gegen den Meister Atlético Madrid (1:1) als auch zuvor im europäischen Supercup gegen den FC Sevilla (2:0) hatte der deutsche Nationalspieler nicht im Kader gestanden. Eine Verlängerung seines noch bis 2015 laufenden Vertrages hatte Khedira indes abgelehnt.

Der frühere Stuttgarter Bundesligaprofi soll bei Real die letzte Wertschätzung vermissen. Zuletzt war ein Wechsel zum FC Arsenal in die englische Premier League gescheitert. Jüngst hatte Franz Beckenbauer dem FC Bayern München eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers empfohlen. "Khedira passt in jede Mannschaft. Der würde da sogar sehr gut reinpassen", hatte Beckenbauer der Sport Bild gesagt.

Ein Wechsel von Vize-Weltmeister Di Maria zu Paris St. Germain war bereits geplatzt. Medienberichten zufolge soll Real rund 60 Millionen Euro für den 26-Jährigen verlangt haben, der sowohl auf den Flügeln als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann.