Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 bildet künftig nicht nur Spieler, sondern auch Manager aus. In Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen aus der Schweiz starten die Gelsenkirchener ab Januar 2015 mit ihrer S04-Sportakademie ein insgesamt viermonatiges Programm, in dem Fächer wie Sportmanagement, Sportrecht, Marketing, Finanzen und Controlling unterrichtet werden.

Ein Teil der Seminare soll in der Arena stattfinden, der andere in St. Gallen. Gastdozenten werden der gesamte Schalker Vorstand um Manager Horst Heldt sowie der Aufsichtsratsvorsitzende und Unternehmer Clemens Tönnies sein.

Für die zunächst auf 20 Teilnehmer begrenzte Fachausbildung vergibt der Verein zwei Stipendien. Eine soll dem ehemaligen Nationalspieler Christoph Metzelder angeboten werden. "Das Zusammenspiel zwischen Sport und Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Auch wir wollen uns in dem Bereich noch professioneller aufstellen", sagte Schalkes Marketingvorstand Alexander Jobst bei der Vorstellung der S04-Sportakademie am Donnerstag.

Der 40-Jährige betonte, dass der Klub mit dem 14.000 Euro teuren Programm kein Geld verdienen wolle. "Es geht uns nicht darum, die Marke Schalke 04 noch bekannten zu machen oder zusätzliche Einnahmen zu generieren", sagte Jobst.