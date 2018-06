Montréal (SID) - Das nächste Sommermärchen winkt: Nach dem WM-Triumph der Männer-Nationalmannschaft und dem EM-Gewinn der U19-Junioren greifen nun die deutschen U20-Fußballerinnen nach der nächsten Trophäe. Bei der WM in Kanada bezwang die Auswahl von DFB-Trainerin Maren Meinert im spannenden Halbfinale in Montréal den Mitfavoriten Frankreich 2:1 (1:1) und trifft in der Nacht zum Montag (1.00 Uhr/Eurosport) an selber Stelle auf Nigeria.

Meinert war nach dem Kraftakt erleichtert und zog den Hut vor ihrer Mannschaft. "Nur fünf Prozent weniger an Teamgeist und wir hätten es nicht geschafft. Wenn man sieht, wie jede für jede rennt, wie die Spielerinnen für sich kämpfen, dann ist das eine einzigartige Teamleistung", lobte die 41-Jährige.

Pauline Bremer (12.) von Turbine Potsdam brachte die Deutschen, die den dritten Finaleinzug in Folge feierten, per Abstauber früh in Führung. Nach dem Ausgleich durch Griedge Mbock Bathy (45.) kurz vor der Pause sicherte in der Schlussphase Lena Petermann (University of Central Florida/81.) die gelungene Revanche für das verlorene Halbfinale bei der letztjährigen U19-EM gegen "Les Bleuettes" (1:2).

Nigeria hatte wenige Stunden zuvor im ersten Semifinale in Moncton Nordkorea deklassiert. Die "Falconets" siegten mit 6:2 (2:1) und feierten damit den zweiten Finaleinzug nach der WM 2010 in Deutschland, bei der die Gastgeberinnen im Endspiel mit 2:0 die Oberhand behielten. Nordkorea und den Französinnen bleibt nur das Spiel um Platz drei am Sonntag (22.00 Uhr/Eurosport).