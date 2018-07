Hongkong (AFP) Nach dem Unfalltod eines Hundes in den U-Bahn-Schächten von Hongkong gehen dort die Tierfreunde auf die Barrikaden. Bis zum Donnerstagnachmittag verlangten 65.000 Unterzeichner einer Petition von der Betreibergesellschaft MTR eine Erklärung, warum der Hund nicht gerettet werden konnte. In der betreffenden Station erinnert inzwischen ein Meer von Blumen an den Tod, während auf Spruchbändern "Gerechtigkeit für den Hund" gefordert wird.

