Sydney (AFP) Nach der Ermordung des US-Journalisten James Foley durch Kämpfer der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) hat der indonesische Präsident Susilo Bambang Yudhoyono entschiedenen Widerstand gegen jeglichen Extremismus angekündigt. "Es ist schockierend, es gerät außer Kontrolle", sagte der Staatschef des Landes mit der größten muslimischen Bevölkerungsmehrheit weltweit der australischen Tageszeitung "The Australian" vom Donnerstag. Gruppen wie IS werde er in seinem Land "nicht tolerieren". "Indonesien ist kein islamischer Staat, wir respektieren alle Religionen", sagte Yudhoyono.

