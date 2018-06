Giengen an der Brenz (dpa) - Im Mordfall Maria Bögerl findet ab heute ein zweiter DNA-Massentest statt. In Giengen an der Brenz in Baden-Württemberg sind rund 500 Männer aufgerufen, freiwillig eine Speichelprobe abzugeben. Die Ermittler suchen nach dem Mörder der Ehefrau des ehemaligen Sparkassenchefs in Heidenheim. Maria Bögerl war im Mai 2010 entführt und ermordet worden. Ein DNA-Massentest vor einem halben Jahr in Neresheim im Ostalbkreis hatte keinen Hinweis ergeben.

