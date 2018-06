Koch mit deutschem Rekord Europameister über 200 Meter Brust

Berlin (dpa) - Marco Koch hat den deutschen Beckenschwimmern bei den Europameisterschaften in Berlin die erste Goldmedaille beschert. Der WM-Zweite gewann am Donnerstag über 200 Meter Brust mit deutschem Rekord von 2:07,47 Minuten. Der 24-Jährige verbesserte seine fünf Jahre alte Bestmarke aus der Ära der Hightech-Anzüge um 86 Hundertstelsekunden.

Kunstspringer Hausding holt drittes EM-Gold von Berlin

Berlin (dpa) - Kunstspringer Patrick Hausding hat seinen dritten Titel bei den Europameisterschaften in Berlin gewonnen. Nach den Erfolgen im Synchronspringen vom Turm und im Einzel vom Ein-Meter-Brett entschied Hausding am Donnerstag auch die Konkurrenz vom Drei-Meter-Brett für sich. Nach dem verpatzten ersten Sprung war der 25-Jährige noch Letzter gewesen und kämpfte sich vom zwölften Platz nach ganz vorn. Zweiter wurde der russische Titelverteidiger Ilja Sacharow vor dem Ukrainer Illja Kwascha. Stephan Feck belegte den achten Platz.

Gladbach vor Einzug in die Europa League: 3:2 in Sarajevo

Sarajevo (dpa) - Mit einem gelungenen Comeback auf der europäischen Fußball-Bühne hat Borussia Mönchengladbach das Tor zur Europa League weit aufgestoßen. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre gewann am Donnerstag das Playoff-Hinspiel zum Einzug in die Gruppenphase bei FK Sarajevo mit 3:2. Der Bundesligist verschaffte sich damit eine ideale Ausgangsposition für das Rückspiel am nächsten Donnerstag. Vor 32 000 Zuschauern im Asim Ferhatovic Stadion erzielten Andre Hahn und Doppel-Torschütze Branimir Hrgota die Treffer für die Gäste. Bojan Puzigaca und Haris Duljevic glichen zweimal für die Gastgeber aus.

Deutsche Tennisprofis bei US Open mit guten Losen - Federer mit Glück

New York (dpa) - Die deutschen Tennisprofis haben für die US Open gute Erstrunden-Lose erwischt. Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres treffen Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Sabine Lisicki zum Auftakt jeweils auf Qualifikantinnen. Schwerer wird es für Julia Görges gegen die Italienerin Flavia Pennetta, Annika Beck gegen Sloane Stephens aus den USA und Mona Barthel gegen die Chinesin Zhang Shuai. Bei den Herren bekommt es Philipp Kohlschreiber ebenfalls mit einem Qualifikanten zu tun. Glück hatte auch Roger Federer. Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka und Andy Murray sind nicht in der Hälfte des Schweizers. Die US Open beginnen am Montag in New York.

Kugelstoß-Europameister Storl geschlagen - Hoffa gewinnt in Stockholm

Stockholm (dpa) - Kugelstoß-Europameister David Storl hat das Duell mit seinem Dauerrivalen Reese Hoffa beim Diamond-League-Meeting in Stockholm klar verloren. Neun Tage nach seinem EM-Triumph musste sich der Chemnitzer mit 20,77 Metern und Platz drei begnügen. Der Olympia-Dritte Hoffa aus den USA gewann am Donnerstagabend mit 21,06 Metern vor dem Neuseeländer Tom Walsh (20,79) und baute seine Führung im Diamond Race aus. Storl hat trotz der Niederlage gegen Hoffa die Chance, den Amerikaner beim Meeting in Zürich am 28. August in der Disziplin-Gesamtwertung noch abzufangen. Jeder der 32 Sieger kassiert 40 000 Dollar (30 130 Euro).

Schwacher Start für deutsche Clubs in Eishockey-Champions-League

Berlin (dpa) - Die deutschen Eishockey-Clubs sind mit teils hohen Niederlagen in die neue Champions League gestartet. Der deutsche Meister ERC Ingolstadt verpatzte mit 1:5 bei HC Vitkovice Steel Ostrava aus Tschechien seinen Auftakt genauso wie die Mannheimer Adler. Die Kurpfälzer kassierten beim schwedischen Vertreter Växjö Lakers gar eine 1:6-Schlappe. Auch die Krefeld Pinguine legten mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den schwedischen Meister Skelleftea AIK einen Fehlstart hin. Nur den Kölner Haien gelang am ersten Spieltag ein gelungener Einstand. Sie gewannen mit 2:1 gegen den slowakischen Titelträger HC Kosice.