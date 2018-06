Bank of America muss Rekordbuße wegen Hypothekendeals zahlen

Washington (dpa) - Die Finanzkrise 2008 holt die Bank of America ein: Das Institut büßt mit einem Rekordvergleich über 16,65 Milliarden Dollar (12,5 Mrd Euro) für Zockereien am Hypothekenmarkt, wie US-Justizminister Eric Holder am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Betrag, den ein Unternehmen jemals in einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung mit der US-Regierung zahlen musste.

Beschäftigungsboom dauert an - Lage auf Ausbildungsmarkt schwierig

Wiesbaden/Berlin (dpa) - Der robuste Arbeitsmarkt hat die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland auf den zweithöchsten Stand seit der Wiedervereinigung getrieben. Im zweiten Quartal hatten nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes rund 42,5 Millionen Menschen ihren Arbeitsort in Deutschland. Das war nach Angaben vom Donnerstag zugleich der höchste Wert für ein zweites Vierteljahr seit Anfang der 1990er Jahre - trotz des jüngsten Konjunkturdämpfers. Mehr Erwerbstätige zählten die Statistiker nach revidierten Daten nur im Schlussquartal 2013 mit 42,6 Millionen.

Bundeskartellamt: Grünes Licht für Karstadt-Verkauf an Benko

Bonn (dpa) - Der österreichische Immobilieninvestor René Benko kann mit dem Umbau von Karstadt beginnen. Das Bundeskartellamt gab am Donnerstag grünes Licht für die Übernahme von 88 Karstadt-Warenhäusern durch die Signa-Holding des Österreichers. Die Freigabe erfolgte ohne Auflagen und Bedingungen, wie die Wettbewerbsbehörde am Donnerstag mitteilte. Kartellamtspräsident Andreas Mundt betonte: "Letzten Endes wird hier ein Investor durch einen anderen ausgetauscht. An der Marktstellung der einzelnen Karstadt-Warenhäuser ändert sich dadurch aus wettbewerblicher Sicht nichts." Benko hatte die Karstadt-Warenhäuser in der vergangenen Woche vom bisherigen Eigentümer, dem Finanzinvestor Nicolas Berggruen, für nur einen Euro übernommen.

Air Berlin will 2016 wieder profitabel sein

Berlin (dpa) - Air Berlin will in zwei Jahren mit einem gestrafften Streckennetz und weniger Einsatzorten für die Crews wieder die Gewinnzone erreichen. "2016 ist für uns das Schlüsseljahr", sagte Vorstandschef Wolfgang Prock-Schauer am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft wolle dann unter dem Strich "nicht nur wenig über der Nulllinie liegen". 2013 hatte Air Berlin einen Verlust von 315 Millionen Euro ausgewiesen. Von April bis Juni 2014 erzielte das Unternehmen erstmals seit fünf Jahren in einem zweiten Quartal einen kleinen Nettogewinn.

RTL-Aktie knickt nach Gewinneinbruch ein - Prognose gesenkt

Luxemburg (dpa) - Wegen schwacher Geschäfte in Frankreich und einer neuen Werbesteuer in Ungarn hat der Fernsehkonzern RTL nach einem Gewinneinbruch seine Prognose zusammengestrichen. Das Unternehmen erwartet jetzt einen "leichten" Umsatzrückgang in diesem Jahr. Der operative Gewinn (Ebita) soll deutlich stärker sinken, wie die größte werbefinanzierte Sendergruppe Europas am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Bislang hatte das Unternehmen weitgehend stabile Ergebnisse in Aussicht gestellt. Anleger reagierten verstimmt. Die Aktie des im MDax notierten Konzerns knickte in der ersten Handelsstunde um mehr als 7 Prozent ein - auch weil die Zwischendividende geringer ausfällt als im Vorjahr. Im September bekommen Aktionäre für einen Anteilsschein 2 Euro überwiesen, vor einem Jahr waren es noch 2,50 Euro.

BayernLB hakt 2014 ab

München (dpa) - Die BayernLB hat das Jahr nach einem durchwachsenen zweiten Quartal abgehakt. 2014 werde für die Landesbank ein Jahr des Übergangs, sagte der neue Vorstandschef Johannes-Jörg Riegler am Donnerstag in München. Am Ende wird in der Bilanz ein Verlust stehen. Schuld ist die Trennung von der ungarischen Tochter MKB. Diese hatte die BayernLB in den vergangenen Jahren schon viel Geld gekostet - seit 1994 summieren sich die Kosten auf 2 Milliarden Euro. Der Verkauf an Ungarn drückt in diesem Jahr auf die Bilanz. Allerdings ist mit der ohnehin von der EU geforderten Trennung nun ein dicker Brocken aus dem Weg geräumt.

DIHK: 80 000 Lehrstellen unbesetzt - Ausbildungsreife Hemmnis Nr. 1

Berlin (dpa) - Für Unternehmen wird es nach Angaben des DIHK immer schwieriger, ihre Ausbildungsplätze mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. Im vergangenen Jahr blieben im Bereich der Industrie- und Handelskammern (IHK) 80 000 Ausbildungsplätze unbesetzt, wie DIHK-Präsident Eric Schweitzer am Donnerstag in Berlin mitteilte. Für Jugendliche dagegen sei die Chance auf einen Ausbildungsplatz so gut wie nie: "2014 sind die Chancen auf Ausbildung für Jugendliche weiterhin hervorragend."

Dax wieder auf Erholungskurs

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich nach seiner Verschnaufpause zur Wochenmitte weiter erholt. Am Donnerstag stieg der Leitindex dank positiver Konjunkturdaten aus Deutschland nach verhaltenem Start um 0,57 Prozent auf 9368 Punkte. Für den MDax ging es um 0,30 Prozent auf 15 955 Punkte nach oben, während der TecDax bei 1223 Punkten auf der Stelle trat. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere bei 0,83 Prozent. Der Kurs des Euro gab nach. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3262 (Mittwoch: 1,3284) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7540 (0,7528) Euro.