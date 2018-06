Doha (AFP) Der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, ist am Donnerstag mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und Hamas-Chef Chaled Meschaal zu Gesprächen über den Gazakonflikt zusammengekommen. Thema seien Möglichkeiten zur Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung angesichts des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen gewesen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur QNA. Im Anschluss an das dreistündige Treffen in Doha war nach palästinensischen Angaben ein Gespräch von Abbas und Meschaal geplant. Katar gilt als wichtiger Unterstützer der im Gazastreifen regierenden radikalislamischen Hamas.

