Pretoria (AFP) Zum zweiten Mal binnen drei Wochen sind Diebe in Pretoria in die Büros von Interpol und einer Eliteeinheit der südafrikanischen Polizei eingebrochen. Der Einbruch in das Gebäude habe vermutlich am Wochenende stattgefunden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Demnach wurden zwei tragbare Computer der Polizei-Einheit Hawks (Falken) gestohlen. Er vermute, den Dieben sei es eher um die Geräte gegangen als um die Informationen auf den Festplatten, fügte der Sprecher hinzu.

