Johannesburg (AFP) Südafrika hat am Donnerstag seine Grenzen für Reisende aus den am schwersten von der Ebola-Epidemie betroffenen Ländern geschlossen. Das Einreiseverbot betreffe alle Reisenden aus den westafrikanischen Ländern Liberia, Guinea und Sierra Leone, die nicht die südafrikanische Staatsangehörigkeit hätten, teilte das Gesundheitsministerium mit. Südafrikaner, die aus diesen Ländern zurückkehrten, müssen sich demnach einer medizinischen Befragung sowie möglicherweise einer Untersuchung unterziehen. Alle nicht dringend erforderlichen Reisen in die drei Länder wurden zudem untersagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.