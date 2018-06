Denver (dpa) - Brautsträuße mit Marihuana-Blüten, Hochzeitstorten mit Hanfgeschmack: Seit der Legalisierung von Cannabis in den US-Staaten Colorado und Washington blüht das Geschäft mit dem Rauschmittel. Auch Hochzeitsplaner steigen auf den "Gras"-Trend ein.

Der Blumenladen "Buds and Blossoms" in Alma liefert bunte Hanfsträuße und "Buds"-Bouquets. Im Gästehaus "Get High Getaway" in Denver können Hochzeitsgäste "high" feiern. Hersteller wie "Dixie Elixirs" bieten Schokotrüffel und Sprudelgetränke mit Hanfextrakten an. Den Rausch-Hochzeiten sind aber Grenzen gesetzt: Der Konsum von Cannabis ist erst ab 21 Jahren erlaubt und zudem bleibt Kiffen in der Öffentlichkeit verboten.