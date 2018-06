Erfurt (dpa) - Der Thüringer Landtag hat sich bei den Angehörigen der Opfer des "Nationalsozialistischen Untergrundes" entschuldigt. "Wir bitten Sie für die Verdächtigungen und für die lange Zeit fehlende Empathie um Verzeihung", sagte Landtagspräsidentin Birgit Diezel in Erfurt. Der rechtsextremen Terrorzelle NSU werden zehn Morde in den Zeit von 2000 bis 2007 zur Last gelegt - vorwiegend an Migranten. Thüringen trage als Land, aus dem die mutmaßlichen Täter stammen, "eine besondere Verantwortung und eine besondere Schuld", sagte die Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses, Dorothea Marx.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.