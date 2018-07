Bangkok (AFP) In Thailand hat die von der Armee eingesetzte Nationalversammlung Armeechef Prayut Chan-o-Cha zum Übergangsregierungschef gewählt. 191 der 197 Delegierten stimmten am Donnerstag für Prayut, drei enthielten sich und drei weitere waren bei der Abstimmung nicht abwesend. Die thailändische Armee hatte nach monatelangen politischen Unruhen mit fast 30 Toten am 22. Mai die Macht in dem südostasiatischen Land übernommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.