Washington (AFP) Der ehemalige US-Präsident George W. Bush hat an der sogenannten Ice Bucket Challenge teilgenommen, bei der sich Teilnehmer einen Eimer Eiswasser über den Kopf gießen oder zu Gunsten einer Medizinstiftung spenden. "An alle die mich herausgefordert haben: Ich finde es nicht sehr präsidentiell, mit Eiswasser übergossen zu werden", sagt Bush in einem Video, das am Mittwoch auf dem Internetportal Youtube hochgeladen wurde. "Deshalb werde ich einfach einen Scheck ausstellen." In diesem Moment nähert sich die ehemalige First Lady Laura Bush und übergießt ihren Mann mit Wasser.

