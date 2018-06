New York (AFP) Einer der Mitbegründer der sogenannten Ice Bucket Challenge, bei der sich die Teilnehmer einen Eimer Eiswasser über den Kopf schütten oder für eine Stiftung spenden, ist gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, starb der 27-jährige Corey Griffin in der Nacht zum vergangenen Samstag auf der US-Insel Nantucket in Massachusetts bei einem Badeunfall. Demnach sprang er im Hafen der Insel von einem Dach und ertrank anschließend.

