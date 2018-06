New York (AFP) Der Hit "Loca" von Popstar Shakira ist nach Ansicht eines US-Gerichts ein Plagiat eines dominikanischen Songs. Das Stück auf dem 2010 erschienenen Album "Sale el Sol" der kolumbianischen Sängerin sei eine "illegale Kopie" des Liedes "Loca con su Tiguere" des Sängers Ramón Arias Vásquez, der in der Dominikanischen Republik unter dem Namen Arias bekannt ist, heißt es im Urteil des Bundesrichters Alvin Hellerstein aus New York, das die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch erhielt.

