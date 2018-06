Washington (AFP) Die zwei mit Ebola infizierten US-Missionare sind auf dem Weg der Besserung und haben das Krankenhaus inzwischen verlassen. "Ich bin froh, dass ich lebe, dass es mir gut geht und ich wieder mit meiner Familie vereint bin", sagte der Arzt Kent Brantly am Donnerstag nach seiner Entlassung aus der Universitätsklinik in Atlanta. Er und die Krankenschwester Nancy Writebol hatten sich während ihrer Tätigkeit als christliche Entwicklungshelfer im westafrikanischen Liberia mit Ebola infiziert und waren anschließend zur Behandlung in die USA ausgeflogen worden.

