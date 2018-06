Grimma (dpa) - Deutschland wird nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel keine Soldaten zu Militäreinsätzen in den Irak schicken. Das unterstrich die CDU-Vorsitzende bei einem Auftritt im sächsischen Landtagswahlkampf in Grimma. Allerdings wird in der Bundesregierung die Entsendung von Militärausbildern erwogen. Mit Blick auf die Krise in der Ostukraine fügte Merkel hinzu: Man werde keine Soldaten schicken, um die Konflikte in der Ukraine zu lösen. Die Bundesregierung werde der Diplomatie eine Chance geben.

