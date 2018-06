Melbourne (AFP) Der beherzte Einsatz eines australischen Wildtierschützers hat einem schwer verletzten Koala das Leben gerettet. Das Tier war in einem Vorort von Melbourne offenbar von einem Auto angefahren worden und musste mit Mund-zu-Beatmung wiederbelebt werden. Als Einwohner die Feuerwehr am Donnerstagabend nach Langwarrin riefen, sahen die Helfer, dass der Koala in einen Baum geklettert war. "Wir dachten, er sei in dem Baum gestorben. Aber dann ist er heruntergefallen und wir haben ihn in einem Tuch aufgefangen", berichtete Feuerwehrmann Sean Curtin im Radiosender Fairfax.

