New York (dpa) - An den US-Börsen haben die Standardwerte ihrem jüngsten Höhenflug Tribut gezollt. Der Dow Jones schloss 0,22 Prozent schwächer bei 17 001,22 Punkten. Davor hatte der Leitindex eine viertägige Gewinnserie hingelegt - auf Wochensicht verbuchte er so dennoch ein Plus von 2,03 Prozent. Der Euro rutschte weiter ab auf 1,3245 Dollar.

