Kopenhagen (AFP) In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen haben Unbekannte eine jüdische Schule beschädigt und mit antisemitischen Botschaften beschmiert. Es gebe "politische Botschaften, aber wir wissen nicht, wer dafür verantwortlich ist", sagte der Schuldirektor von Carolineskolen, Jan Hansen, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Die Täter hatten mit Spraydosen Parolen wie "Kein Frieden im Gazastreifen" auf die Mauern des Schulgebäudes gesprüht und mehrere Fenster eingeschlagen. Der israelische Militäroffensive gegen den Gazastreifen hatte am 8. Juli begonnen.

