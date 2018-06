Bonn (AFP) Die Versorgung mit Strom in Deutschland ist auch im vergangenen Jahr zuverlässig geblieben. Im Schnitt mussten die Verbraucher im Schnitt nur 15,32 Minuten ohne Strom auskommen, wie die Bundesnetzagentur in Bonn am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Wert demnach leicht; 2012 hatte er bei 15,91 Minuten gelegen.

