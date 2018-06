Istanbul (AFP) Im südtürkischen Alanya ist ein deutsches Ehepaar in seiner Mietwohnung ermordet aufgefunden worden. Die Leichen der 50-jährigen Frau und ihres 65-jährigen Manns seien im zehnten Stockwerk eines Apartmenthauses entdeckt worden, berichteten türkische Medien am Freitag. Die Eheleute wurden demnach geknebelt und erschlagen; die Leichen waren zudem an Händen und Füßen gefesselt. Über Motive oder Täter war nichts bekannt.

