Frankfurt/Main (AFP) Gut ein Fünftel aller Gründer hierzulande sind einer Studie der KfW zufolge Migranten. Im vergangenen Jahr betrug ihr Anteil 21 Prozent, wie die KfW am Freitag in Frankfurt am Main mitteilte. Migranten mit ausländischer oder mit deutscher Staatsangehörigkeit gründen demnach häufiger als im Durchschnitt ein eigenes Unternehmen, und sie gründen häufiger von Beginn an mit Beschäftigten.

