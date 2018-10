Dortmund (AFP) Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, hat das Angebot der Bahn in den laufenden Tarifverhandlungen als "Provokation" kritisiert und eine "große Protestaktion" mit mehr als tausend Lokführern und Zugbegleitern angekündigt. Sie werde am kommenden Mittwoch in Fulda abgehalten, sagte Weselsky den "Ruhr Nachrichten" vom Freitag. "Wir schalten nicht sofort auf Streik um." Die GDL verhandle seit 2008 für Lokomotivführer, fuhr Weselsky fort. "Wir haben nicht in jeder Tarifrunde gestreikt, sondern auch drei Tarifrunden ohne Arbeitskampf gefahren."

