Regensburg (AFP) Trotz seines Freispruchs will das Justizopfer Gustl Mollath eine Revision gegen das Urteil des Landgerichts Regensburg in seinem Fall erzwingen. Ein Gerichtssprecher bestätigte am Freitag einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach Mollath per Fax einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Bis der Bundesgerichtshof in Karlsruhe darüber entscheiden wird, werden noch mehrere Wochen vergehen.

