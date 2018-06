Frankfurt/Main (AFP) Die Direktbank ING-Diba erfüllt eine Forderung von Politik und Verbraucherschützern und verschickt künftig "Warnbriefe" an Kunden, die einen teuren Dispokredit in Anspruch nehmen. In den Schreiben würden die Kunden ab September über günstigere Kreditalternativen informiert, also über einen Rahmenkredit oder einen Ratenkredit, teilte die Bank am Freitag in Frankfurt am Main mit. Sie ist nach eigenen Angaben mit mehr als acht Millionen Kunden die drittgrößte Privatbank Deutschlands.

