Frankfurt/Main (AFP) Sie sind überdurchschnittlich jung, meist männlich und mutig: Migranten in Deutschland gründen häufiger ein eigenes Unternehmen als der Bevölkerungsdurchschnitt und sie beschäftigen häufiger von Anfang an Mitarbeiter. Migranten seien "eine tragende Säule des Gründungsgeschehens in Deutschland", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Studie der staatlichen KfW-Bank. Die Mehrheit unter ihnen habe zudem eine konkrete Geschäftsidee und bringe damit auch häufiger eine Marktneuheit an den Start.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.