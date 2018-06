Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in ihrem Besuch am Samstag in Kiew "in schwieriger Zeit ein Zeichen der Unterstützung". Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Er bekräftigte zugleich, das wichtigste deutsche Ziel im Ukraine-Konflikt sei "ein beidseitiger Waffenstillstand" als "Voraussetzung für einen Friedensprozess".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.