Köln (AFP) Klassische Warenhäuser wie Karstadt locken nur wenige Bürger zu regelmäßigen Besuchen. Lediglich jeder Vierte (24 Prozent) gab in einer am Freitag veröffentlichten Umfrage an, häufig in solchen Häusern einzukaufen. 64 Prozent erklärten hingegen in der Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens YouGov, sie gingen nur selten in Warenhäuser, elf Prozent tun dies demnach nie.

